رياضة | كلاسيكو الكأس .. ميسي حاضراً ورونالدو مشاهداً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس .. ميسي حاضراً ورونالدو مشاهداً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف برشلونة اليوم الأربعاء ضيفه فريق نادي ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في الوقت الذي يشهد فيه الكلاسيكو الغياب الثاني للدون كريستيانو رونالدو الذي فضل الرحيل في الصيف الماضي والإنضمام ليوفنتوس الإيطالي من أجل خوض تجربة إحتراف جديدة.

وكان البولجا ميسي قد عانى من إصابة بسيطة خلال مباراة إشبيلية الأخيرة في الدوري الأسباني والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ودون ميسي ثنائية فريقه لكنه تعافى سريعاً وأصبح جاهزاً للمشاركة مع فريقه اليوم.

وكان ميسي قد غاب عن كلاسيكو الدور الأول في الليجا مثل رونالدو بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكتف وتمكن خلالها فريقه من الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد حيث ستكون مواجهة الليلة هي الأولى لميسي بعد رحيل رونالدو حيث شهدت السنوات الماضية منافسة الثنائي على جميع الألقاب الفردية والجماعية الممكنة.