رياضة | بنزيما ينافس كبار مهاجمي أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيما ينافس كبار مهاجمي أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، رقمًا مميزًا على مستوى الكرة الإسبانية خاصة والأوروبية عامة، حيث صار أكثر لاعب افتتح التسجيل في اسبانيا .

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فقد رأينا لاعبون قليلون يلعبون كرة القدم مثل بنزيما، مستعد دائماً للتضحية بنفسه من أجل الفريق، بنزيما اصبح اكثر من يفتتح التسجيل، قد فعل ذلك ثماني مرات، ولا أحد في إسبانيا يصل إلى هذه الأرقام.

في أوروبا يجد المنافسين، صلاح، بياتيك أو كريستيانو رونالدو قادرون على التغلب عليه، خاصة أن المصري والبولندي افتتحو التجسيل عشر مرات، في حين أن البرتغالي افتتح التسجيل في تسعة مباريات.

ومع ذلك، لا يملك أي من المهاجمين الذين يبدون انهم قريبون من الانتقال إلى الريال (ايكاردي أو كين أو هازارد) القدرة على افتتاح التسجيل في المباريات.

الهدف الأول في المباراة هو أهم هدف في كل مباراة لأسباب واضحة وبنزيما يكشف عن نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في العالم في هذا الصدد.