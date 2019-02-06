رياضة | برشلونة يقدم فرصة ذهبية إلى ليفربول

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فتح جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، الباب أمام عمالقة الدوري الإنجليزي، للدخول في مفاوضات مكثفة مع أدريان رابيو نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفي شهر يونيو، سيكون أدريان رابيو حراً، في اللعب أينما يريد، وكان الجميع يتوقع انضمام اللاعب الفرنسي إلى برشلونة، لكن رئيس البلوجرانا قال إنه لا يوجد اتفاق مع رابيو.
رابيو رفض التجديد لصالح باريس سان جيرمان، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مفضلاً الرحيل، مما دفع الجهاز الفني والإدارة لتجميد اللاعب.
عمالقة الدوري الإنجليزي، توتنهام وليفربول وأرسنال، يرغبون في التعاقد مع رابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشلوا في ضمه في يناير الماضي.
تصريحات رئيس برشلونة والتي كان ملخصها عدم توصل البلوجرانا إلى اتفاق مع رابيو، جعل أندية البريميرليج تتصارع من أجل ضم اللاعب الشاب.
ويعتبر ليفربول الأقرب للظفر بخدمات رابيو خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة أن اللاعب أكد مسبقاً رغبته في اللعب للريدز.
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