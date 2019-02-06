رياضة | كلاسيكو الكأس.. صدام أبناء الوطن الواحد

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يشهد ملعب الكامب نو اليوم الأربعاء لقاء ناري سيجمع بين برشلونة وريال مدريد لحساب مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا حيث يسعى رفقاء ليونيل ميسي لتحقيق نتيجة إيجابية تريحهم قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم السابع والعشرين من شهر فبراير على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

في الوقت الذي سيكون لزاماً على لاعبو ريال مدريد عدم تلقي أهداف كثيرة اليوم ومحاولة دك شباك برشلونة للإقتراب أكثر من إقصاء الغريم التقليدي واللدود والوصول إلى نهائي البطولة الغائبة عن خزائن النادي خلال السنوات الماضية.