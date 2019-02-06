رياضة | هجوم عنصري على محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم عنصري على محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي هتافات عنصرية من مشجعي فريق وستهام يوم الإثنين الماضي على هامش لقاء الفريقين بالجولة الـ25 بالدوري الممتاز "البريميرليج" والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ونشر مقطع فيديو عبر الشبكات الاجتماعية لأحد مشجعي فريق وستهام وهو يقوم بالإساءة للنجم المصري محمد صلاح بسبب اعتناقه للدين الإسلامي.

وبالرغم من الهتافات العنصرية الواضحة ضد محمد صلاح، إلا أن نادي وتهام لم يكشف حتي الآن عن هوية المشجع الذي قام بتوجيه الإساءة إلى محمد صلاح.

واكدت تقارير صحفية إنجليزية على أن محمد صلاح لم يستمع لهذه الاساءات أثناء تنفيذ الركلة الركنية خلال سير المباراة كما لم يسمع الطاقم التحكيمي للمباراة أيضاً لعنصرية جماهير وستهام، ولكن يظل السؤال الشاغر.. هل يتدخل الاتحاد الإنجليزي لمعاقبة هذا المشجع واتهامه بالعنصرية أم تمر الواقعة بدون أي تحقيقات.

وفي حالة انتشار مقطع الفيديو والواقعة سيقوم الاتحاد الإنجليزي بفتح تحقيقا وسيتم توقيع عقوبات على مشجع وستهام.