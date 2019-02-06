رياضة | 4 تغييرات طرأت على ريال مدريد منذ الخسارة الساحقة 5-1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 تغييرات طرأت على ريال مدريد منذ الخسارة الساحقة 5-1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ريال مدريد الذي تلقى الخسارة في المباراة الماضسة بالكامب نو 5-1 أمام برشلونة قد تغير كثيرًا عن السابق، حيث يعود الفريق الأبيض لمواجهة برشلونه مع وجه مغاير تماما.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإنه بغض النظر عما سيحدث الليلة، يحل ريال مدريد بحلة جديدة على الكامب نو، وجه مغاير لذلك الوجه الشاحب الذي أظهره في مباراة الدوري بأكتوبر والتي تلقى فيها هزيمة قاسية.

هزيمة عجلت من هبوط العاصفة التي اقتلعت جولين لوبيتيجي من مكانه، حدث التغيير بعدها في كل المراكز، واليوم سيتم اختبار سولاري لمعرفة حجم التغيير الذي حدث في الفريق.

*تحسنت النتائج.. يصل مدريد للكلاسيكو بأرقام أفضل مما كان عليه الحال في كلاسيكو الليغا بقيادة لوبيتيغي. سلسلة النتائج السلبية بالإضافة لخسارة السوبر الأوروبي تسببت بتهديد المدرب بالإقالة وهو ما حدث بعد أن تزايدت الشكوك.