رياضة | ملف السعودية نيوز 365 - كل ماتريد معرفته عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة لحظة بلحظة

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء إلى ملعب الكامب نو الذي يستضيف نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الكامب نو.

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