رياضة | مكالمة رونالدو تهدي يوفنتوس صفقة جديدة من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكالمة رونالدو تهدي يوفنتوس صفقة جديدة من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع لاعب جديد من صفوف ريال مدريد الإسباني، في الصيف المقبل.

ويسعى يوفنتوس لاستغلال حالة التوتر القائمة بين اللاعب الكولومبي والعملاق البافاري، بعدما خرج من حسابات مدرب بايرن ميونيخ، خلال الموسم الجاري.

وقام والد الدولي الكولومبي ويلسون بتغذية شائعات اقتراب نجله من الانتقال ليوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال والد رودريجيز: لقد تلقى جيمس العديد من العروض من يوفنتوس، إنه صديق جيد لكريستيانو رونالدو بالطريقة التي أرى بها كرة القدم الإيطالية، فإن الذهاب إلى يوفنتوس سيكون قرارًا جيدًا.

وكان رونالدو قد عقد اتصالات مع جيمس لإقناعه بالتوجه للسيدة العجوز وتكوين شراكه معه في اليوفي لحصد الالقاب في إيطاليا.

من المقرر أن يغادر اللاعب الكولومبي ألمانيا في يونيو المقبل بعد انتهاء إعارته، للعودة إلى ريال مدريد من جديد.

جيمس لديه عقد مع حتى عام 2019، ومن غير المرجح أنه سيبقى في سانتياجو برنابيو، مع كون يوفنتوس وجهة محتملة.