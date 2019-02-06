رياضة | فالفيردي يضع خطة تعطيل هجوم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يضع خطة تعطيل هجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، يقوم بوضع خطته لإيقاف مصدر الخطورة في خط هجوم فريق ريال مدريد الإسباني.ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه ليس واضحاً ما إذا كان سيشارك سيرجي روبيرتو أم نيلسون سيميدو في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الليلة.
وأشارت التقارير إلى أن فالفيردي يفكر في وضع خطة لمواجهة النجم البرازيلي ڤينيسيوس جونيور، الذي من الممكن أن يشارك كـ أساسي في الكلاسيكو.
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