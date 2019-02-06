رياضة | كلاسيكو الكأس .. ماتيو لاهوز عاشق الكروت الملونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس .. ماتيو لاهوز عاشق الكروت الملونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل أيام قليلة تعيين الحكم الدولي ماتيو لاهوز لإدارة مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي تجمع الفريقان اليوم الأربعاء لحساب مباريات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على ملعب الكامب نو. ويعتبر ماتيو لاهوز واحد من أفضل الحكام الموجودين في إسبانيا على الرغم من أنه يقع في بعض الأخطاء التحكيمية القاتلة في بعض المباريات لكن الإتحاد الاسباني يعتمد عليه في إدارة المباريات الكبرى على غرار الكلاسيكو ويدير مباريات حاسمة أيضاً في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وفي التقرير التالي يسلط السعودية نيوز 365 - معكم الضوء على مسيرة لاهوز والمباريات التي أدارها لبرشلونة وريال مدريد قبل كلاسيكو الكأس المرتقب :

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