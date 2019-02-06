رياضة | رئيس برشلونة يصدم نيمار بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برشلونة يصدم نيمار بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني حقيقة تواصله مع نيمار دا سيلفا أو والده من أجل إعادة اللاعب البرازيلي مرة أخرى إلى الكامب نو.

وقد رحل نيمار عن برشلونة في صيف عام 2017 لينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة نقل قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو كأغلى صفقة في التاريخ.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلها موقع البرنابيو: لا ، لم أهنئ نيمار بعيد ميلاده، نحن لا نتحدث معه باستمرار. وأضاف: لم أتحدث أبداً مع والد نيمار أو اللاعب عن عودته المحتملة ، هناك دائما شائعات تخرج ، لكنها ليست صحيحة ، كما أنه لا يريد العودة إلى برشلونة.

وتابع: نيمار قرر الرحيل وهو لاعب لباريس الآن ، ونتمنى له الحظ والتوفيق ، اتخذ برشلونة قراراته منذ مغادرته، حيث تم جلب لاعبين صغار، مثل كوتينيو وديمبيلي، ونحن سعداء معهم للغاية.



وواصل: كان لديه بعض المواسم الرائعة هنا وهو جيد جدا ، شكل ترايدنت هجومي رائع مع ميسي وسواريز، وحقق الثلاثية بالفوز بالدوري والكأس ودوري الأبطال ، إنه لاعب موهوب للغاية.