رياضة | برشلونة يحدد بديل ألبا.. وميسي يوافق على الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد بديل ألبا.. وميسي يوافق على الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأن نادي برشلونة الإسباني في التفكير بالتعاقد مع ظهير إيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب تأخر تجديد عقد جوردي ألبا مع البرسا.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة وضع نصب عينيه نحو التعاقد مع فيرلاند ميندي الظهير الإيسر لفريق ليون الفرنسي في الصيف المقبل.

واضاف الموقع، أن إدارة برشلونة لا تزال تبذل قصاري الجهد لتمديد عقد جوردي ألبا بعد تلقيه العديد من العروض من باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر سيتي واليونايتد.

وتابع الموقع، أن إدارة برشلونة قامت بمشاورة ميسي والذي أخبر النادي بالفعل بالتعاقد مع اللاعب ميندي صاحب الـ23 عاما والذي يرتبط بعقد لمدة موسمين مع ليون وتبلغ قيمته السوقية 35 مليون يورو.