رياضة | نجم منتخب قطر على رادار كبار أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب قطر على رادار كبار أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم الدولي القطري (ذو الأصل السوداني) المعز بن علي على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعد تألقه اللافت مع العنابي في كأس أمم آسيا 2019.

ووفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن المعز علي على رادار نادي آي سي ميلان الإيطالي، والفريق المنافس على الصفقة حتى الآن هو آرسنال الإنجليزي.

ومن الجدير بالذكر أن المعز قد لعب لمنتخب قطر 35 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 19 هدف، كما خاض تجربتين للاحتراف في أوروبا قبل أن يستقر في صفوف فريق الدحيل ويساهم معه في الفوز ببطولات الدوري وكأس قطر وكأس الأمير بالإضافة إلى التأهل معه لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهد هذا العام توهج كبير للمعز مع منتخب قطر في كأس آسيا بالإمارات، وقد فاز بلقب أفضل لاعب في البطولة وهداف البطولة برصيد 9 أهداف.