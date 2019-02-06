رياضة | غياب ديمبلي يضع طموح السفينة الكتالونية على كاهل الرُبّان البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب ديمبلي يضع طموح السفينة الكتالونية على كاهل الرُبّان البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء إلى ملعب الكامب نو الذي يستضيف نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الكامب نو وفي هذه المباراة سيكون البرازيلي فيلب كوتينيو مطالب بالرد على جميع المشككين في قدراته.

وكان كوتينيو يعاني من فترة تذبذب في المستوى الأمر الذي جعل جماهير برشلونة تضع مقارنات بين مستواه مع ليفربول ومسيرته مع البلوجرانا حتى الآن وبسبب الأداء المتذبذب يقرر فالفيردي في معظم المباريات إبقاء كوتينيو على مقاعد البدلاء ويزج بالفرنسي عثمان ديمبلي.

إستفاد كوتينيو من تلك المقولة بعد تأكد غياب عثمان ديمبلي عن اللقاء بسبب الإصابة الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام البرازيلي من أجل تقديم أفضل ما لديه والتأكيد على أنه من طينه اللاعبين الكبار وتسببت الأصابة التي لحقت بديمبلي في عودة كوتينيو للتشكيلة الأساسية في المباريات الماضية.