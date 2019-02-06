رياضة | إنتر ميلان يوجه أنظاره نحو نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يوجه أنظاره نحو نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة الإسباني، حالة من التردد خلال الفترة الحالية، بسبب تأخر البارسا في تجديد تعاقدهم معه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلاً عن "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نادي إنتر ميلان الإيطالي مهتّم بالتعاقد مع راكيتيتش، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويأتي مصدر توتر راكيتيتش، لأنه يرغب في الباقاء ضمن صفوف البلوجرانا، ولكن العروض المقدمة له من ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان مغرية للغاية.