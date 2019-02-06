رياضة | نقل مباراة المغرب والأرجنتين لاستاد طنجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل مباراة المغرب والأرجنتين لاستاد طنجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، نقل ودية بلاده أمام الأرجنتين يوم الثلاثاء 26 مارس المقبل من ملعب مولاي عبد الله بالرباط إلى استاد طنجة الكبير. وكان اتحاد الكرة المغربي قد توصل إلى اتفاق رسمي لإجراء المباراة بالرباط، قبل أن يتم تغييرها بملعب طنجة لأسباب لوجيستية لضمان تنظيم جيد وحضور جماهيري كبير بمشاركة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني. ويستعد منتخب المغرب لكأس أمم إفريقيا 2019والتي ستقام في مصر خلال شهر يونيو المقبل.

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