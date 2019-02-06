احتفال هادئ لكريستيانو رونالدو بعيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بعيد ميلاده الـ34 في أجواء عائلية هادئة، حيث ظهر برفقة نجله كريستيانو جونيور، وصديقته جورجينا رودريجيز، عارضة الأزياء الإسبانية، خلال إطفاء شمعة عيد ميلاده.

كريستيانو نشر صورة له من احتفاله بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وانهالت رسائل التهنئة على اللاعب من قبل متابعيه حول العالم.

النجم السابق للفريق الملكي الإسباني ريال مدريد - والذي ولد في 5 فبراير عام 1985، واحتفل الثلاثاء بعيد ميلاده الـ34 - علق على الصورة قائلاً: “34 عامًا من الحياة، حب بحجم العالم”.

رونالدو كان يقيم احتفالاً كبيرًا يحضروه أصدقاؤه وزملاؤه في فريقه السابق ريال مدريد، لكن بعد انتقاله إلى يوفنتوس وبلوغه 34 عامًا اقتصر الاحتفال هذا العام على عائلته فقط.

يشار إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني، تجاهل تهنئة اللاعب بعيد ميلاده على عكس السابق، بينما حرص ناديا سبورتينج لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، اللذان سبق لكريستيانو اللعب في صفوفهما، على تهنئته، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي ناديه الحالي.