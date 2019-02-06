لاعب يوفنتوس دوجلاس كوستا ينجو من الموت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا، لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي، لحادث سير خلال قيادته سيارته في منطقة بشمال إيطاليا.

صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، ذكرت أن كوستا تعرض لحادث سير في شمال إيطاليا بسيارته الخاصة بعدما اصطدم بسيارة يستقلها رجل يبلغ من العمر 47.

الصحيفة أشارت إلى أن حادث التصادم أدى إلى تدمير السياراتين، لكن لم يتعرض لاعب يوفنتوس إلى أية إصابات خطيرة، وتم نقل الرجل صاحب الـ 47 عاماً إلى المستشفى.

صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، ذكرت أن العناية الإلهية، أنقذت اللاعب من موت محقق، إثر الحادث،

اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا شارك في 24 مباراة مع فريقه يوفنتوس بكل المسابقات خلال الموسم الحالي، وأحرز هدفاً وصنع هدفين.

يشار إلى أن يوفنتوس تعادل مع بارما في الدوري الإيطالي، مما تسبب في توقف سلسلة انتصارات الفريق الملقب بـ”السيدة العجوز” بالدوري هذا الموسم، وليقلل الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني نابولي إلى 9 نقاط.