رونالدو يسخر من كرة القدم الأمريكية بصورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدى النجم البرازيل السابق رونالدو، مهاجم ريال مديد الأغسباني، اندهاشه من تسمية، كرة القدم الأمريكية بهذا الاسم.

أسطورة كرة القدم البرازيلية، علق على ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” وذلك عقب انتهاء نهائي الدوري الأمريكي وانشغال الكثيرين بمتابعته.

رونالدو كان قد نشر صورة له ممسكا بكرة القدم الأمريكية، وكتب ساخرا: هل يمكن لأي أحد أن يشرح لي لماذا تم تسميتها بكرة القدم، إنها ليست كرة ولا تلعب بالقدم، فلماذا يتم تسميتها بهذا اللقب؟.

تعليق رونالدو أثار الجدل بين مؤيد ومعارض، فأشاد متابعو كرة القدم الإنجليزية بسخرية الأسطورة البرازيلية، فيما امتعض عشاق كرة القدم الأمريكية من تهكم البرازيلي.

يشار إلى أن فريق نيو إينغلاند باتريوتس، كان قد نجح في التتويج ببطولة دوري كرة القدم الأمريكية “سوبر بول” للمرة السادسة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على لوس أنجلوس رامس 13-3 في المباراة النهائية على ملعب “مرسيدس بنز” في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أمام 75 ألف متفرج.