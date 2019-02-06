شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. ميسي حاضراً ورونالدو مشاهداً والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف برشلونة اليوم الأربعاء ضيفه فريق نادي ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم في الوقت الذي يشهد فيه الكلاسيكو الغياب الثاني للدون كريستيانو رونالدو الذي فضل الرحيل في الصيف الماضي والإنضمام ليوفنتوس الإيطالي من أجل خوض تجربة إحتراف جديدة.

وكان البولجا ميسي قد عانى من إصابة بسيطة خلال مباراة إشبيلية الأخيرة في الدوري الأسباني والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ودون ميسي ثنائية فريقه لكنه تعافى سريعاً وأصبح جاهزاً للمشاركة مع فريقه اليوم.

وكان ميسي قد غاب عن كلاسيكو الدور الأول في الليجا مثل رونالدو بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكتف وتمكن خلالها فريقه من الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد حيث ستكون مواجهة الليلة هي الأولى لميسي بعد رحيل رونالدو حيث شهدت السنوات الماضية منافسة الثنائي على جميع الألقاب الفردية والجماعية الممكنة.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على المباريات التي حضر فيها ميسي وغاب عنها الدون

كأس ملك إسبانيا

وكان الدون قد غاب عن مباراة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا 2014 بسبب إصابة على مستوى الركبة وشارك ليونيل ميسي في المباراة كاملةً لكنه فشل في تسجيل أو صناعة أيه أهداف ليخسر فريقه المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ويخسر برشلونة اللقب لمصلحة غريمه التقليدي واللدود.

كأس السوبر الأسباني

ثاني اللقاءات التي غاب عنها رونالدو في كأس السوبر الأسباني 2017 حيث غاب الدون عن لقاء الإياب بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب حيث ساعد الدون فريقه في الفوز على ملعب الكامب نو 3-1 وحينما غاب عن مباراة الإياب كرر المرينجي فوزه بهدفين مقابل لا شيء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وخلال لقاءين غاب عنهما الدون لم ينجح ميسي في تسجيل أو صناعة أي هدف لإنقاذ فريقه ليخسر البلوجرانا لقبين لصالح الريال وتنتظر جماهير برشلونة إستفاقة ميسي في الكلاسيكو الأول بعد رحيل رونالدو ليوفنتوس للوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا فهل يفعلها البرغوث ؟