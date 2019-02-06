شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة برشلونة يضع التشكيلة المثالية لأفضل لاعبين فى التاريخ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - حدد الهولندي جيوفاني فان برونكهورست لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق، أفضل 11 لاعب في تاريخ كرة القدم. وهذا وفقا لما نشرته صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، حيث إختار أسطورة برشلونة السابق فان برونكهورست التشكيلة المثالية والتى تضم أفضل 11 لاعب فالعالم من وجهة نظره. ووضع الهولندى "موندو ديبورتيفو" الكتالونية مواطنه "إدوين فان دير سار" في حراسة المرمى كأفضل حراس التاريخ. بينما إختار وضع فى خط الدفاعي كلاً من "ياب تام"، "رونالد كومان، "كارليس بويول" ووضع نفسه في مركز الظهير الأيسر. وحسم الهولندى اختيارات خط الوسط لتضم "باتريك فييرا"، "تشافي هيرنانديز" وأندريس إنييستا". ووضع في الهجوم "ليونيل ميسي"، ومواطنه "دينيس بيركمب" وأخيراً الساحر البرازيلي "رونالدينيو". والجدير بالذكر أن فان برونكهورست يدرب حالياً فريقه الأسبق فينورد روتردام بالدوري الهولندي، وسبق له ارتداء قميص برشلونة لمدة 4 سنوات في الفترة بين 2003 و 2007 بعد قدومه من آرسنال.

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