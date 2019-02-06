شكرا لقرائتكم خبر عن جاريث بيل: نجوم ليفربول يكافحون من أجل تذوق النوم قبل مواجهتنا والان مع التفاصيل

تحدث اللاعب الويلزي، جاريث بيل جناح فريق ريال مدريد الإسباني، عن كواليس مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا بالنسخة الماضية.

وقال بيل في تصريحات لمجلة "فور فور تو”: لقد تحدثت مع زميلي السابق أدم لالانا بعد المباراة، لأسأله عن سبب توتر لاعبي ليفربول أثناء مواجهتنا، حتى أنه أكد لي أنهم جميعًا كانوا يكافحون من أجل تذوق النوم ليلة المباراة".

وأضاف بيل: "على العكس تمامًا نحن متمرسين في خوض مثل هذه المباريات، ونعرف جيدًا كيف نتعامل في مثل هذه المواقف، فهذا أعطانا ميزة كبيرة حيث عرفنا كيف نتعامل مع كل شيء يحيط بالنهائي الكبير. ربما لم يفعل ذلك ليفربول”.