شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يكشف مصير إريك بايلى مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قال المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إريك بايلي بأنه جزء من خططه مع إدارة مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وهذا وفقا لما نشرته صحيفة ذا صن الإنجليزية أن سولشاير اجتمع مع بايلي وحاول تهدئته بسبب غضب المدافع الإيفواري لعدم المشاركة بشكل منتظم مع الشياطين الحمر.

وطمأن سولشاير اللاعب على مستقبله مع مانشستر يونايتد، وأخبره بأنه ضمن حساباته خلال المباريات المقبلة.

وارتبط بايلى فى الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد مع اهتمام آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقد يشرك سولشاير اللاعب بايلي في مباراة باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها 12 فبراير الجاري.

الجدير بالذكر أن بايلي قد شارك في مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي والتي أقيمت يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي.