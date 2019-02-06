شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. صدام أبناء الوطن الواحد والان مع التفاصيل

الخليج 365- يشهد ملعب الكامب نو اليوم الأربعاء لقاء ناري سيجمع بين برشلونة وريال مدريد لحساب مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا حيث يسعى رفقاء ليونيل ميسي لتحقيق نتيجة إيجابية تريحهم قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم السابع والعشرين من شهر فبراير على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

في الوقت الذي سيكون لازاماً على لاعبوا ريال مدريد عدم تلقي أهداف كثيرة اليوم ومحاولة دك شباك برشلونة للإقتراب أكثر من إقصاء الغريم التقليدي واللدود والوصول إلى نهائي البطولة الغائبة عن خزائن النادي خلال السنوات الماضية.

ويشهد لقاء اليوم صراع أبناء الوطن الواحد حيث تحمل تشكيلة الفريقين أكثر من جنسية نرصدها لكم في التقرير التالي.

ألمانيا

يشارك من المانيا حارس برشلونة مارك أندريه تيرشتيجن يقابله في ريال مدريد متوسط الميدان توني كروس حيث سيكون شتيجن على موعد مع الحفاظ على شباكه نظيفة وعدم تلقي أهداف بقدر المستطاع في الوقت الذي يسعى فيه كروس لمد الجانب الهجومي بالتمريرات الحريرية من أجل ترجمتها لأهداف في شباك مواطنه.

فرنسا

تحضر فرنسا بخمسة لاعبين في الكلاسيكو ثلاثة منهم يمثلون برشلونة وهم أومتيتي وديمبلي ولينجليت وسيشهد اللقاء غياب الثنائي الأول بسبب الإصابة فيما سيكون لينجليت على مهمة صعبة لإيقاف تحركات مواطنه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الذي يسعى لتمزيق شباك برشلونة لإستعاده بريقه المفقود.

ويمثل المنتخب الفرنسي من جانب ريال مدريد أيضاً المدافع الصلب رفائيل فاران الذي تنتظره مهمة صعبة وهي مراقبة البيستوليرو لويس سواريز والارجنيتين ليونيل ميسي وإيقاف تحركاتهم وإبعادهم عن مناطق الخطر.

إسبانيا

تحضر إسبانيا كواحدة من أكثر الدول التي يشارك منها لاعبين في الكلاسيكو حيث يمثل اللاروخا في المباراة خمسة لاعبين من برشلونة هم جيرارد بيكيه وجوردي البا وكارليس الينيا بالإضافة إلى سيرجي روبيرتو وسيرجيو بوسكيتس

في الوقت الذي يشارك فيه 11 لاعب من إسبانيا يلعبون لصفوف ريال مدريد وهم الفارو اودريوزولا والفارو تيخيرو وداني كارفخال وخيسيوس فاييخو وناتشو فيرنانديز بالإضافة إلى سيرجيو راموس وداني سيبايوس بالإضافة إلى فرانشيسكو إيسكو وماركو أسينسيو وماركوس لورينتي وأخيراً لوكاس فاسيكز.

البرازيل

يشارك من دولة البرازيل الكثير من اللاعبين ففي برشلونة يحضر أرثر ميلو رافينيا الكانتار ومالكوم دي أوليفيرا بالإضافة إلى فيليب كوتينيو في الوقت الذي يحمل فيه الثلاثي مارسيلو وكاسيميرو وفينيسيوس جونيور لواء السامبا البرازيلية.

جنسيات أخرى

وفيما يخص باقي الجنسيات الأخرى نجد من أمريكا الجنوبية الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد وماريانو دياز من الدومينيكان بالإضافة إلى لويس سواريز صاحب الجنسية الأوروجويانية.