شكرا لقرائتكم خبر عن خاميس رودريجز لا يفكر سوى بالبايرن..وسط إعجاب أندية إيطاليا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قال خاميس رودريجز لاعب بايرن ميونيخ المعار له من ريال مدريد إنه يتدرب بجد واجتهاد ليكون جاهزًا عندما تسنح له فرصة المشاركة فى المباريات.

وهذا وفقا لما نشرته صحيفة بيلد الألمانية، " أُحاول الحفاظ على هدوئى والتدرب بجد واجتهاد حتى أكون جاهزًا عندما تتاح لى فرصة اللعب.

وبالحديث عن مستقبله وإمكانية عدم تفعيل البايرن للبند الذي يُتيح له حق شرائه نهائيًا، قال: "لا يزال هناك 4 أشهر ونصف حتى تلك اللحظة، أنا حاليًا لا أفكر سوى بالبايرن".

وعند سؤال خاميس عن علاقته مع مدربه، اشار: "نحن الاثنان محترفان، إنها علاقة عادية بين لاعب ومدرب".

والجدير بالذكر أن وضع خاميس غير مستقر فى بايرن ميونيخ ومع المدرب نيكو كوفاتش، والذي لا يعتمد عليه في التشكيل الأساسي للبايرن.

ولم يلعب خاميس هذا الموسم سوى 8 مباريات من البداية، آخرها كان مباراة الخسارة أمام بايرليفركوزن 3-1 في الجولة الماضية من البوندسليجا.

وكان صاحب الـ27 عامًا قد إنتقل من ريال مدريد إلى البايرن صيف 2017 بناءً على طلب كارلو أنشيلوتي، مقابل 13 مليون يورو مقابل الإعارة لموسمين مع امتلاكه لحق شراء اللاعب نهائيًا مقابل 42 مليون يورو، لكن موسم خاميس الحالي يسير في اتجاه عودته للعاصمة الإسبانية ومن ثم إمكانية تسويقه من جديد.

ويرغب أكثر من نادى إيطالي بضم خاميس أبرزهم نابولي الذي يُدربه أنشيلوتي، وكذلك يوفنتوس وإنتر.