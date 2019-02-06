شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. ماتيو لاهوز الأسباني عاشق الكروت الملونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن الأتحاد الأسباني لكرة القدم قبل أيام قليلة تعيين الحكم الدولي ماتيو لاهوز لإدارة مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي تجمع الفريقان اليوم الأربعاء لحساب مباريات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على ملعب الكامب نو.

ويعتبر ماتيو لاهوز واحد من أفضل الحكام الموجودين في إسبانيا على الرغم من أنه يقع في بعض الأخطاء التحكيمية القاتلة في بعض المباريات لكن الإتحاد الاسباني يعتمد عليه في إدارة المباريات الكبرى على غرار الكلاسيكو ويدير مباريات حاسمة أيضاً في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على مسيرة لاهوز والمباريات التي أدارها لبرشلونة وريال مدريد قبل كلاسيكو الكأس المرتقب.

ماتيو لاهوز

ولد لاهوز في العام 1977 ويبلغ من العمر 42 عاماً بداياته في التحكيم كانت في العام 1999 ونجح في الحصول على الشارة الدولية والمشاركة في بطولات الأتحاد الأوروبي والفيفا في العام 2011 وبدأ إسمه يسطع بسبب الشخصية القوية التي يتوفر عليها وقدرته على إدارة المباريات ومنع إحتجاجات اللاعبين بالبطاقات الملونة.

وسبق وأن أدار ماتيو لاهوز خمسة وثلاثين مباراة من قبل لريال مدريد تمكن الملكي من الفوز في 25 مباراة منها وتعادل في أربعة مواجهات وتكبد المرينجي في المباريات التي قادها لاهوز تحكيمياً في ستة مناسبات.

بينما أدار للبلوجرانا ثلاثة وثلاثين مباراة نجح رفقاء ليونيل ميسي في تحقيق الفوز بثلاثة وعشرين لقاء منهم وتعادلوا في سبعة مباريات مقابل ثلاثة خسائر.

وفيما يخص الكلاسيكو أدار لاهوز من قبل ثلاثة مباريات جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة وإنتهت الثلاثة مباريات بنتيجة واحدة 2-1 حيث تفوق المرينجي مرتين فيما حقق برشلونة الفوز في مباراة وحيدة.

ودائماً ما يشهر لاهوز البطاقات الملونة في وجه اللاعبين صفراء كانت أو حمراء حيث أنه لا يحبذ الأعتراض بطريقة غير لائقة

كما أنه لا يتهاون في إحتساب ركلات الجزاء الترجيحية عقب أي إحتكاك داخل منطقة العمليات الأمر الذي يجعل المدافعين يلعبون بحرص خوفاً من الوقوع في المحظور.

وسيكون راموس على موعد مع تحدي جديد وهو عدم تلقي بطاقات صفراء مبكرة تجنباً لحصوله على الثانية والخروج بالبطاقة الحمراء وحرمان فريقه من عنصر هام في قلب الدفاع.