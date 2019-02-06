شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ديمبلي يضع طموح السفينة الكتالونية على كاهل الرُبّان البرازيلي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء إلى ملعب الكامب نو الذي يستضيف نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الكامب نو وفي هذه المباراة سيكون البرازيلي فيلب كوتينيو مطالب بالرد على جميع المشككين في قدراته.

وكان كوتينيو يعاني من فترة تذبذب في المستوى الأمر الذي جعل جماهير برشلونة تضع مقارنات بين مستواه مع ليفربول ومسيرته مع البلوجرانا حتى الآن وبسبب الأداء المتذبذب يقرر فالفيردي في معظم المباريات إبقاء كوتينيو على مقاعد البدلاء ويزج بالفرنسي عثمان ديمبلي.

مصائب قوم عند قوم فوائد

إستفاد كوتينيو من تلك المقولة بعد تأكد غياب عثمان ديمبلي عن اللقاء بسبب الإصابة الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام البرازيلي من أجل تقديم أفضل ما لديه والتأكيد على أنه من طينه اللاعبين الكبار وتسببت الأصابة التي لحقت بديمبلي في عودة كوتينيو للتشكيلة الأساسية في المباريات الماضية.

وإستعاد كوتينيو الكثير من مستواه خلال الفترة القليلة الماضية وذلك بعد تسجيله هدفين في إياب ربع النهائي أمام إشبيلية وساهم في فوز برشلونة بستة أهداف مقابل هدف واحد وتعويض خسارة الذهاب التي مني بها الفريق على ملعب رامون سانشيز بيزخوان بهدفين مقابل لا شيء لتتوسم جماهير الفريق خيراً في عودة اللاعب ليكون خير مساعد للبولجا ليونيل ميسي.

وعلى الرغم من أن مباراة إشبيلية لم تكن الإختبار الحقيقي للاعب مثل كوتينيو الذي تنتظر منه الجماهير الكثير من أجل تقديمه لكن العيون ستكون مسلطة عليه اليوم بصورة أكبر في الكلاسيكو خاصةً أن سيكون الداعم الاول لخط الهجوم ومصمم الهجمات لمساعدة ثنائي الهجوم ميسي والبيستوليرو لويس سواريز.

وسيكون كلاسيكو الكأس حافز كبير لكوتينيو من أجل إظهار مهاراته وقدراته الفردية الكبيرة التي يتوفر عليها والتي لم تظهر بكامل صورتها حتى الآن حيث سيكون الكلاسيكو تحدي خاص للبرازيلي من أجل التعبير عن نفسه أمام جموع الجماهير الكاتلونية.

وفي حالة نجح كوتينيو في إثبات نفسه اليوم بصورة كبيرة في ثالث كلاسيكو يشارك به ستكون شهادة إعتماد تمكن جماهير الفريق من الإعتماد عليه مرة أخرى بعد الفترة العصيبة التي مر بها اللاعب في بداية الموسم والتي أدت إلى توقع البعض رحيله عن كتيبة فالفيردي والعودة من جديد للدوري الأنجليزي.

ويبقى السؤال المهم هل يقدر كوتينيو على قيادة برشلونة لعبور ريال مدريد أم أن مستواه سيضعه تحت مقصلة إنتقاد الجماهير ؟