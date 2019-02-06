شكرا لقرائتكم خبر عن كيربر تصل الدوحة للمشاركة ببطولة قطر توتال للتنس والان مع التفاصيل

الخليج 365 - وصلت الألمانية أنجيليك كيربر إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، للمشاركة في بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس.

والجدير بالذكر أن البطولة المصنفة ضمن فئة "بريميير" تنطلق يوم 11 فبراير الجارى وتستمر حتى يوم 16 من الشهر ذاته.

وتسعى كيربر صاحبة ال31 عاماً إلى التتويج باللقب للمرة الأولى في مسيرتها.

وكانت كيربر قد خرجت من الدور الرابع ببطولة أستراليا المفتوحة بخسارتها أمام الأميركية دانيال روز كولينز 0-6 و2-6.

و تحتل كيربر المركز السادس في التصنيف العالمي لمحترفات كرة المضرب وحققت 3 ألقاب غراند سلام في مسيرتها ( 2016 أستراليا وأميركا المفتوحة و2018 ويمبلدون).