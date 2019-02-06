شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة للأهلي .. لعنة الإصابة تلحق بعمرو جمال والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365 - تعرض عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى إصابة أثناء مران الأحمر على ملعب مختار التتش إستعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر إجراءها يوم الجمعة المقبل فى الجولة 21 من عمر الدورى .

و انتقل اللاعب برفقة طبيب الفريق خالد محمود إلى العيادة الطبية لإجراء الفحوص الدقيقة بعد تعرضه للإصابة.

وجديراً بالذكر أن الأهلى قام بقيد عمرو جمال فى قائمة الفريق المحلية خلال الإنتقالات الشتوية فى يناير الماضى.

ويحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 36 نقطة فى الدورى المصرى ، أما حرس الحدود فترتيبه المركز العاشر بواقع 24 نقطة خلال 20 مباراة .