شكرا لقرائتكم خبر عن "بين الكرة والحرب" قصة حارس ألمانيا التي تحولت لفيلم سنيمائي والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365 - أن يكون لاعب كرة القدم ممتازًا ويُسجّل الأهداف وأحد نجوم فريقه المشهورين هو أمر رائع لا شك فيه، لكن ثمة نجومًا آخرين ربما لم يكونوا من مشاهير كرة القدم، لكن الفارق الذي صنعوه هذه المرة كان خارج ملعب كرة القدم، فحققوا بطولات في ساحة الحرب مثلما حققوها داخل المستطيل الأخضر.

وفي قصتنا اليوم، لاعبًا في أرض الماكينات، خاض حربًا قوية خارج أرض الملاعب، عندما شارك في حرب بلاده ضد الإنجليزفي الحرب العالمية الثانية ووقع في الأثر قبل أن يرفض العودة لبلاده في تبادل الأسري ويقرر البقاء في بلاد الضباب.

وتكريمًا بمسيرته داخل وخارج الملاعب، كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تحويل قصة حياة الحارس الألماني بيرت تروتمان إلي فيلم سينمائي سيتم عرضه في دور العرض الانجليزية والإيرلندية.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الفيلم ، الذي يدعى "The Keeper" يروي قصته من كونه أسير حرب إلى صناعة المجد في كأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك علاقته مع مارجريت التي تزوجها وأنجب منها ابنهما جون في عام 1955.