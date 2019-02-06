انت الان تتابع عصام عبد الفتاح يتحدث عن إعادة مباراة الأهلي وإنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
حذر عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم، من زيادة مساحة التعصب في الكرة المصرية، مما يثير المخاوف من وقوع كوراث كروية، مثلما حدث في استاد بورسعيد والدفاع الجوي، وقال في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه «ماركو مراد» على إذاعة «راديو هيتس»، صباح اليوم الأربعاء: «الجماهير ضحية مسئولي الأندية الذين لا يصلحون للمناصب التي يجلسون فيها، ووصل التعصب لدرجة مرعبة ومخيفة»، مؤكدًا أن سبب أزمة التحكيم المصرية هي الانتماءات والأهواء والمصالح التي تسيطر علي بعض من يقومون بالتحليل في الاستوديهات والقنوات.
وعن الجدل حول الهدف الذي سجله رامي صبري، مدافع إنبي في شباك الأهلي، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الثلاثاء، أشار عبد الفتاح إلى أن أي حالة صعبة أو جدلية القرار فيها والفيصل يكون لمن يدير المباراة بالملعب. وأوضح عبد الفتاح، أن الجزء العلوي من جسم رامي صبري، كان متسللا بالرأس واليد، إلا أنه اعترف
وأوضح عبد الفتاح، أن الجزء العلوي من جسم رامي صبري، كان متسللا بالرأس واليد، إلا أنه اعترف بأن حامل الراية كان في تمركز خاطئ لكنه بالوقت ذاته استشهد بما حدث في مباراة وست هام وليفربول، وللخطأ القاتل الذي ارتكبه الحكم المساعد الإنجليزي، وأدى إلى احتساب هدف غير صحيح للريدز.
وطالب عبد الفتاح بالاحتكام إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحكم على ماحدث في مباراة إنبي والأهلي، مؤكدًا احترامه وتقديره لمسئولي نادي إنبي، ولكنه أكد أنه من المستحيل إعادة المباراة لأنها لم تشهد ارتكاب أي خطأ قانوني يستوجب الإعادة.
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