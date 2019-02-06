انت الان تتابع عصام عبد الفتاح يتحدث عن إعادة مباراة الأهلي وإنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

حذر عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم، من زيادة مساحة التعصب في الكرة المصرية، مما يثير المخاوف من وقوع كوراث كروية، مثلما حدث في استاد بورسعيد والدفاع الجوي، وقال في تصريحات لبرنامج «كلام في الجون» الذي يقدمه «ماركو مراد» على إذاعة «راديو هيتس»، صباح اليوم الأربعاء: «الجماهير ضحية مسئولي الأندية الذين لا يصلحون للمناصب التي يجلسون فيها، ووصل التعصب لدرجة مرعبة ومخيفة»، مؤكدًا أن سبب أزمة التحكيم المصرية هي الانتماءات والأهواء والمصالح التي تسيطر علي بعض من يقومون بالتحليل في الاستوديهات والقنوات.

وعن الجدل حول الهدف الذي سجله رامي صبري، مدافع إنبي في شباك الأهلي، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الثلاثاء، أشار عبد الفتاح إلى أن أي حالة صعبة أو جدلية القرار فيها والفيصل يكون لمن يدير المباراة بالملعب. وأوضح عبد الفتاح، أن الجزء العلوي من جسم رامي صبري، كان متسللا بالرأس واليد، إلا أنه اعترف