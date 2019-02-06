انت الان تتابع سر غياب محمد صلاح عن المنتخب ضد النيجر ونيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٦ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن إمكانية غياب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال مواجهتي المنتخب الوطني أمام النيجر ونيجيريا، المقرر لهما شهر مارس المقبل، وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الأربعاء: «الفرعون المصري لن يتواجد في صفوف المنتخب فى مواجهتي مارس المقبل، وسيعتمد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب على عدد من الوجوه الجديدة، وذلك استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة التي تنظمها مصر خلال شهر يونيو».

وأضاف شوبير: "صلاح لن ينضم للمنتخب فى مباراة مصر الأخيرة أمام النيجر في ختام تصفيات أمم إفريقيا، ومواجهة نيجيريا الودية أيضًا، ومن المحتمل أن يغيب أحمد حجازي عن المواجهتين». واختتم تصريحاته: «أن السبب وراء غياب صلاح هو أن أجيرى يعتمد على عدد كبير من الوجوه الجديدة خلال الفترة المقبلة، حتى