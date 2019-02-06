موقعة الأهلي وإنبي تثير سخرية النجوم على «السوشيال»

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تقدم التحرير يوميًا نشاط أبرز نجوم الرياضة سواء لاعبين أو مدرين أو محللين أو حسابات الأندية الكبيرة، عبر حساباتهم الشخصية بالسوشيال ميديا.. فماذا كانت آراؤهم اليوم

شهدت السوشيال ميديا «فيسبوك - تويتر - إنستجرام»، تطورًا كبيرًا خلال الفتـرة السابقة، مما جذب نجوم جميع الرياضات في مقدمتـهم الساحرة المستديرة والتنس وكرة اليد وكرة السـلة وكرة الطائرة، «كلاعبين ومدربين وأندية ونـجوم إعلام» وأخذوا منه منبرًا للتواصل مع عشاقهم من الجمهور في موضوعات سياسية ورياضية وشخصية واجتـماعية، خاصة أن صفحاتـهم تكتظ بالعديد من الجماهير الـذين يهتمون بمعرفة آرائـهم وردودهم وردود أفعالهـم على جميع الأحداث سواء كانت شخصية أو بشكل عام.

مباراة الأهلي وإنبي، المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري الممتاز (2018-2019)، شهدت جدلا تحكيميا خاصة حول صحة هدف الفريق البترولي في الثواني الأخيرة الذي ألغاه الحكم محمد الصباحي بعد إشارة من مساعده بوجود تسلل. ونشر تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز تغريدة عبر حسابه على فيسبوك قال فيها: "التحكيم" مع

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