انت الان تتابع موقعة الأهلي وإنبي تثير سخرية النجوم على «السوشيال» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تقدم التحرير يوميًا نشاط أبرز نجوم الرياضة سواء لاعبين أو مدرين أو محللين أو حسابات الأندية الكبيرة، عبر حساباتهم الشخصية بالسوشيال ميديا.. فماذا كانت آراؤهم اليوم
شهدت السوشيال ميديا «فيسبوك - تويتر - إنستجرام»، تطورًا كبيرًا خلال الفتـرة السابقة، مما جذب نجوم جميع الرياضات في مقدمتـهم الساحرة المستديرة والتنس وكرة اليد وكرة السـلة وكرة الطائرة، «كلاعبين ومدربين وأندية ونـجوم إعلام» وأخذوا منه منبرًا للتواصل مع عشاقهم من الجمهور في موضوعات سياسية ورياضية وشخصية واجتـماعية، خاصة أن صفحاتـهم تكتظ بالعديد من الجماهير الـذين يهتمون بمعرفة آرائـهم وردودهم وردود أفعالهـم على جميع الأحداث سواء كانت شخصية أو بشكل عام.
مباراة الأهلي وإنبي، المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري الممتاز (2018-2019)، شهدت جدلا تحكيميا خاصة حول صحة هدف الفريق البترولي في الثواني الأخيرة الذي ألغاه الحكم محمد الصباحي بعد إشارة من مساعده بوجود تسلل. ونشر تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز تغريدة عبر حسابه على فيسبوك قال فيها: "التحكيم" مع
مباراة الأهلي وإنبي، المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري الممتاز (2018-2019)، شهدت جدلا تحكيميا خاصة حول صحة هدف الفريق البترولي في الثواني الأخيرة الذي ألغاه الحكم محمد الصباحي بعد إشارة من مساعده بوجود تسلل.
ونشر تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز تغريدة عبر حسابه على فيسبوك قال فيها: "التحكيم" مع رسم تعبيري يشير إلى الدهشة، ويبدو أن آل الشيخ، يلمح إلى مستوى التحكيم في المباراة، خصوصًا أن الحكم الصباحي ألغى هدفا لإنبي في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، كما طرد أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق البترولي بعد إنذارين في دقيقة واحدة.
وكتب أحمد رفعت نجم نادي إنبي المعار من صفوف الزمالك، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "في البداية أنا بشكر زمايلي علي ماتش النهاردة والجهاز الفني ومدربي وعلى مساندتهم لي طول الفتره اللي فاتت، تاني حاجة أنا لازم أوضح الحوار اللي دار بيني وبين الحكم علشان الاجتهادات اللي ملهاش معنى".
وواصل رفعت: "أنا بتكلم مع الحكم وبقوله الكرة فأول لازم تحسبها إنت عمال تحسب فاولات كتير علينا قالي مش شغلك قولته لا شغلي أنا اللي بلعب راح مديني إنذار، وكابتن علي ماهر عنفني وقالي روح اعتذر له فروحت طبطبت عليه وقلتله معلش ياكابتن هايل بالظبط كده راح طاردني ف بقولو ليه قالي مطبطبش عليه.. ده بالحرف الحوار اللي دار بيني وبين الحكم، في ناس بتقول إني بقول كده بسخريه هو أصلا ماكنش شايفني كان بيكتب الإنذار ومش باصيصلي في متهيألي ميقدرش يفرق دي سخرية ولا لا".
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في البدايه انا بشكر زمايلي علي ماتش النهارده والجهاز الفني ومدربي وعلي مساندتهم لي طول الفتره اللي فاتت. تاني حاجه انا لازم اوضح الحوار اللي دار بيني وبين الحكم علشان الاجتهادات اللي ملهاش معني. انا بتكلم مع الحكم وبقوله الكره فاول لازم تحسبها انت عمال تحسب فاولات كتير علينا قالي مش شغلك قولته لا شغلي انا اللي بلعب راح مديني انذار. كابتن علي ماهر عنفني وقالي روح اعتذز له فروحت طبطبت عليه وقلتله معلش ياكابتن هايل بالظبط كده راح طاردني ف بقولو ليه قالي مطبطبش عليه. ده بالحرف الحوار اللي دار بيني وبين الحكم. في ناس بتقول اني بقول كده بسخريه هو اصلا ماكنش شايفني كان بيكتب الانذار ومش باصيصلي في متهيالي ميقدرش يفرق دي سخريه ولا لا. ✋️A post shared by Ahmed Refaat (@refaatofficial) on Feb 5, 2019 at 12:35pm PST
كما سخر أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، عن حكم لقاء الأهلي وإنبي، وكتب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "هو في تحكيم أحسن من كدا".— Ahmed Mortada (@AhmedMortada)
هو في تحكيم احسن من كدا 😂— Ahmed Mortada (@AhmedMortada) February 5, 2019
بينما كتب الإعلامي محمد الليثي، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "ضغط المباريات كبير قوي علي اللعيبة أداء النهاردة طبيعي جدآ أن يحصل فية إنخفاض لعبنا السبت مع سيمبا والنهاردة إنبي والجمعة الحرس، 3 مباريات في 7 أيام في أي دوري في العالم يحصل دة و نرجع نقول اللعيبة بتتصاب، اتحاد كورة فاشل ومنظومة كروية تحتاج للنسف".
وواصل محمد الليثي: "كابتن أحمد الشناوي الخبير التحكيمي هدف إنبي صحيح، وكابتن سمير عثمان هدف إنبي تسلل واضح.. طيب أية ها أية بصوت اللمبي".— Mohamed El Laithy (@mellaithy)
كابتن أحمد الشناوي الخبير التحكيمي هدف أنبي صحيح و كابتن سمير عثمان هدف إنبي تسلل واضح 🤔🤔🤔🤔طيب أية ها أية بصوت اللمبي— Mohamed El Laithy (@mellaithy) February 5, 2019
من جانبه كتب المحلل الرياضي خالد بيومي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "كابتن علاء ميهوب في تحليله لحاله طرد أحمد رفعت علي النيل للرياضة أهلاوي رائع محايد محترم نموذج للجميع".— khaled bauomy ???? (@khaledbauomy)
كابتن علاء ميهوب في تحليله لحاله طرد احمد رفعت علي النيل للرياصه اهلاوي رائع محايد محترم نموذج للجميع ❤️❤️— khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) February 5, 2019
فيما كتب الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "تسلل إنبي صحيح والهدف الملغي قرار سليم من حكم الراية.. أنا جاهز أتشتم عادي بس والله شوفتها في المونتاج فريم فريم"، فيما كتب الإعلامي كريم خطاب: "التحكيم يوم معاك ويوم عليك.. كل الفرق بتستفيد أوقات وبتتبهدل من الحكام أوقات".— إبراهيم فايق (@IbrahimFayek)
— Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_)
تسلل إنبي صحيح والهدف الملغي قرار سليم من حكم الراية.. انا جاهز اتشتم عادي بس والله شوفتها في المونتاج فريم فريم— إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) February 5, 2019
التحكيم يوم معاك و يوم عليك .. كل الفرق بتستفيد اوقات و بتتبهدل من الحكام اوقات⚽️— Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_) February 5, 2019
وسخر المحلل الرياضي تامر بدوي، من إخرج لقاء الأهلي وإنبي، وكتب عبر حسابه الشخصي على تويتر: "يا جماعة حد يطمنا على الكاميرا الرئيسية اللي بتنقل ماتش الأهلي وإنبي أصل عليها أقساط.. الحجة طبعآ هتكون المطر والرعد والبرق.. والله لو الأمم الإفريقية اللي نقلها وأخرجها مصريين لنكون سخرية للعالم كله.. اللهم بلغت".— Tamer Badawy (@tamerbadawy76)
يا جماعة حد يطمنا على الكاميرا الرئيسية اللي بتنقل ماتش الاهلي وانبي اصل عليها اقساط . . الحجة طبعآ هتكون المطر والرعد والبرق . . والله لو الامم الافريقية اللي نقلها واخرجها مصريين لنكون سخرية للعالم كله . . اللهم بلغت— Tamer Badawy (@tamerbadawy76) February 5, 2019
واستمرت السخرية من الإخراج، حيث كتب الفنان أحمد صلاح حسني، نجم النادي الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "التصوير في مصر ماله.. إذاعة المباريات صعبة للدرجة دي !!! إحنا داخلين علي إفريقيا #الدوري_المصري".— Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny)
التصوير في مصر ماله اذاعه المباريات صعبه للدرجه ده !!! احنا داخلين علي افرقيا #الدوري_المصري— Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) February 5, 2019
وواصل أحمد صلاح حسني: "من وجهه نظري الشخصيه الدوري المصري يحتاج لتقنية الفار بشدة، أتابع الدوري السعودي الذي يستخدم فيه تقنيه الفار بصراحه فارق جدا هناك نحن في مصر نحتاجه لإعطاء كل فريق حقه #الدوري_المصري #الدوري_السعودي_للمحترفين #كرة_القدم".
وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على تويتر: "نسر مباراة اليوم هو لاعبنا جيرالدو"، كما كتب الحساب: "لاعبنا حسام عاشور يصل للمباراة رقم 500 له مع فريقنا.. (284 مباراة بالدوري - 154 بالبطولات الافريقية - 36 بكأس مصر - 10 بالسوبر المصري - 11 بكأس العالم للأندية - 5 بالبطولة العربية)، مباراة هي الأروع للقائد حسام عاشور مع فريقنا خلال مسيرته!؟".— Al Ahly SC (@AlAhly)
— Al Ahly SC (@AlAhly)
نسر مباراة اليوم هو لاعبنا جيرالدو. 🦅👏🏻🏆#YallaYaAhly pic.twitter.com/7OOdQPxrI8— Al Ahly SC (@AlAhly) February 5, 2019
لاعبنا حسام عاشور يصل للمباراة رقم ٥٠٠ له مع فريقنا. 👏🎉🏟— Al Ahly SC (@AlAhly) February 5, 2019
👈 ٢٨٤ مباراة بالدوري
👈 ١٥٤ بالبطولات الافريقية
👈 ٣٦ بكأس مصر
👈 ١٠ بالسوبر المصري
👈 ١١ بكأس العالم للأندية
👈 ٥ بالبطولة العربية
مباراة هي الأروع للقائد حسام عاشور مع فريقنا خلال مسيرته!؟ 🤔 pic.twitter.com/ysQr5bGhER
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