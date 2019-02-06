شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود بعد غد الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على إنبي، أمس، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد بتروسبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث عشر من منافسات الدوري الممتاز.