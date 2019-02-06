نجم يوفنتوس يرفض إغراءات الصين

رفض نجم يوفنتوس، عرضا ضخما من نادي داليان يفانج الصيني، من أجل الانضمام لصفوفه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت شبكة "سبورت ميدياست"، أن داليان يفانج، يريد التعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، هداف يوفنتوس، بعدما اقترب من ضم مارك هامسيك، قائد نابولي.

وأضافت الصحيفة أن النادي الصيني قدم عرضا بقيمة 10 ملايين يورو، يحصل عليها ماندزوكيتش، كراتب سنوي، إلا أن الكرواتي رفض العرض.

ونوهت الشبكة بأن المهاجم الكرواتي، والذي سينتهي عقده الحالي في 2020، يريد البقاء في يوفنتوس.

وأشارت إلى أن داليان يفانج كان يرغب في ضم شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، مقابل 60 مليون يورو، إلا أن كلاوديو لوتيتو، رفض العرض نظرا لقيمته المنخفضة، ليحول الفريق الصيني اهتمامه لضم ماندزوكيتش.