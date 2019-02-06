«شركة 1xBet» تحصل على الرعاية الرسمية لكأس الأمم الافريقية 2019

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” التعاقد مع شركة 1xBet كراعي رسمي لبطولات الاتحاد الافريقية.

شركة 1xBet ستتواجد على المنصات الرقمية الرسمية للاتحاد الإفريقي، وكذلك الملاعب الرسمية للمسابقات.

سيتم دمج العلامة التجارية 1 xBet على الموقع الإلكتروني للكاف ، ووسائل الإعلام الاجتماعية ، ولوحات LED ، والسجاد ثلاثي الأبعاد ، ويمكن رؤيتها أيضًا في مناطق المقابلة ومقاعد الحجز.

وتعد شركة 1xBet لدسهال قاعدة جماهيرية كبيرة في كرة القدم، لاعتمادها وتخصصها في المراهنات الرياضية.

تُقدم 1xBet الكثير من المراهنات الإضافية على أحداث معينة: العائق الاوروبي، النتيجة الصحيحة، المسار العام للعب ، أكثر/أقل، مُحرز الهدف الأول