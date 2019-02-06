ميلان يصارع تشيلسي وآرسنال على تياجو سيلفا الجديد

دخل ميلان في صراع مع آرسنال وتشيلسي وبوروسيا دورتموند، من أجل التعاقد مع موهبة فرنسية جديدة، في الصيف المقبل.
وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن المدافع الفرنسي أبو بكر كامارا، جوهرة مارسيليا، بات مطلوبًا بقوة في الميركاتو الصيفي المقبل، مما قد يدفع ناديه لإقامة مزاد حول قيمة الصفقة.
وقال كلود فيشاو، المساعد التقني في مارسيليا، إن كامارا يذكره بتياجو سيلفا، مدافع ميلان السابق وباريس سان جيرمان الحالي، من حيث أناقته في اللعب، وقدرته على قراءة المباريات وبناء الهجمات لفريقه.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن كشافي ميلان يراقبون كامارا بشكل منتظم، واللاعب بات في قائمة أهداف الروسونيري خلال الميركاتو الصيفي.
يذكر أن عقد كامارا مع مارسيليا ينتهي في صيف الموسم المقبل، ولم ينجح النادي الفرنسي حتى الآن في مفاوضات التجديد.
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