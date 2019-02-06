مران الأهلي.. انتظام جمعه .. غياب سعد .. تدريبات بدنية لثلاثي الفريق

واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بدون راحة استعدادا لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود في الدوري بعد أن حقق الفوز على إنبي أمس الثلاثاء.

شهد المران انتظام صالح جمعة في التدريبات الجماعية للفريق التي غاب عنها خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من إجهاد عضلي وبعد أن أدى تدريبات تأهيل وعلاج طبيعي بشكل مكثف.

كما أدى ثلاثي الفريق احمد فتحي ومروان محسن ووليد ازارو تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط أحمال الفريق في إطار برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الخاص بكل منهم للتعافي من الإصابات.

شارك ياسر إبراهيم مدافع الفريق في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي ، بعد غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب الإصابة وخضع لبرنامج علاج طبيعي لتجهيزه للعودة إلى حسابات الجهاز الفني من جديد.

كما حصل سعد الدين سمير مدافع الفريق اعلى إذن بالغياب عن مران فريقه صباح اليوم، وذلك للتواجد بجوار شقيقه الذي يجريو عملية خطيرة في المخ .

و خاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام إنبي مرانا استشفائيا داخل صالة الجيمانزيرم، وجري حول الملعب، للتخلص من الإرهاق.