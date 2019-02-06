شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري السعودي يحافظ على مركزه الثاني آسيوياً بـ1.6 مليار ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ساهمت صفقات الأندية السعودية خلال فترة التسجيل الثانية «الشتوية» في ارتفاع القيمة السوقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليصل إلى 1.636 مليار ريال سعودي طبقا لموقع «ترانسفير ماركت» الألماني العالمي المختص بالقيمة السوقية لدوريات كرة القدم وانتقالات اللاعبين.

وحافظ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على قيمته السوقية في القارة الآسيوية كثاني أغلى قيمة سوقية بعد الدوري الصيني للمحترفين الذي بلغت قيمته السوقية 2.28 مليار ريال (473.70 مليون يورو)، ومتقدما على الدوري الياباني الثالث في القارة، حيث بلغت قيمته السوقية 1.473 مليار ريال (344.20 مليون يورو).

وشهدت فترة التسجيل الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تسجيل 88 لاعبا محليا وأجنبيا، ولاعبا واحدا من فئة المواليد، لتكون المحصلة 89 لاعباً، حيث اعتلى نادي أحد رأس هرم الأندية الأكثر حراكا في «الميركاتو الشتوي» بـ12 لاعبا، نصفهم محليون، فيما كان الفيصلي الأقل بتسجيله لاعباً أجنبياً وآخر محلياً.

وفي وقت استفادت الأندية الـ16 من فترة التسجيل التي أطلقتها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم في الـ7 من يناير الماضي، واختتمت في الرابع من فبراير الجاري، بتسجيل لاعب أجنبي على الأقل، انحصرت تعاقدات نادي الوحدة في اللاعبين الأجانب، في الوقت الذي يعتبر الأهلي النادي الوحيد الذي تعاقد مع لاعب من فئة المواليد.

وحضر اللاعبون الأجانب الـ47 الجدد من 26 دولة، هي: إسبانيا، إيطاليا، رومانيا، الأردن، السويد، نيجيريا، البرتغال، جورجيا، أوزباكستان، مصر، أستراليا، تونس، سورية، غانا، بلجيكا، بيلاروسيا، البرازيل، تشيلي، الكونجو، الجزائر، ساحل العاج، المغرب، الرأس الأخضر، غامبيا، غينيا، وصربيا.