شكرا لقرائتكم خبر عن بيليتش أفضل مدرب في يناير.. وديجانيني لاعب الشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حقق الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لنادي الاتحاد أفضلية شهر يناير على مستوى مدربي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الوقت الذي حصل مهاجم فريق الأهلي القادم من الرأس الأخضر ديجانيني تفاريس على جائزة أفضل لاعب في الشهر، والمقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء اختيار بيليتش نظير النتائج التي قدمها المدرب مع فريقه خلال الشهر بعد تحقيقه مع فريقه أربع نقاط بعد فوزه على فريق القادسية وتعادله مع الشباب، في حين تمكن ديجانيني من تسجيل 7 أهداف لفريقه من أصل 9 أهداف في المواجهتين اللتين شهدهما شهر يناير المنصرم في الدوري، من بينها خمسة أهداف في مرمى أحد، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل خمسة أهداف في لقاء واحد، وسابع لاعب ينجح في تسجيل هاتريك أو أكثر في لقاء واحد خلال الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الوحدة السابق قد حصد جائزة شهر أكتوبر لأفضل مدرب، فيما تحصل سلافوليوب موسلين مدرب نادي الفيحاء السابق على جائزة شهر نوفمبر، فيما تحصل الروماني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب على جائزة أفضل مدرب لشهر ديسمبر.

في حين تحصل الفنزويلي روميلي أوتيرو لاعب نادي الوحدة على جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر، والكاميروني لياندر تاوامبا لاعب التعاون على جائزة شهر نوفمبر، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي للمغربي عبدالرزاق حمدالله المحترف في صفوف نادي النصر.

ويحصل أفضل مدرب ولاعب الشهر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على 50 ألف ريال لكل منهما.