شكرا لقرائتكم صراع شرس بين احداد وعنتر لخلافة كهربا في الزماالك أمام النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل ثنائي الزمالك حميد أحداد ومحمد عنتر في منافسة علي دخول تشكيل الزمالك الأساسي في المواجهة المقبلة أمام النجوم، في المباراة التي ستقام يوم السبت المقبل، في الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، نظرا لغياب محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأبيض للإيقاف.

ويفاضل جروس بين الثنائي المغربي حميد أحداد وعنتر للدفع بأحدهما في المباراة القادمة ويعد اللاعب المغربي الأقرب حتي الآن للمشاركة في التشكيل الأساسي في موقعة النجوم.

وتلقى محمود كهربا الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك الماضية أمام مصر المقاصة بالدوري التي أقيمت بملعب بتروسبورت وانتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف.