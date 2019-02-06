شكرا لقرائتكم مستشفي الأهلي..عمرو جمال نزيل جديد..عودة ياسر وصالح..وغياب هشام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الأهلي لخوض مباراته القادمة أمام حرس الحدود يوم الجمعة القادم في إطار منافسات بطولة الدوري ، وفي هذا الشأن ، نستعرض أهم أخبار مستشفي الأهلي من حيث موقف المصابين القدامي والجدد وغيرهم.

إصابة عمرو جمال:

غادر عمرو جمال مهاجم الفريق مران اليوم بسبب تعرضه للإصابة أثناء المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة ، واشتكى اللاعب من الإصابة وغادر المران برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وتوجه إلى العيادة الطبية للخضوع لفحص دقيق.

عودة ياسر إبراهيم:

شارك ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية اليوم ، وانتظم اللاعب في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي

وكان ياسر إبراهيم قد غاب عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب الإصابة وخضع لبرنامج علاج طبيعي لتجهيزه للعودة إلى حسابات الجهاز الفني من جديد.

تدريبات بدنية لفتحي ومروان وأزارو:

أدي ثلاث الأهلي أحمد فتحي ومروان محسن ووليد أزارو تدريبات بدنية مكثفة صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة على هامش مران الفريق.

وأدى الثلاثي تدريبات بدنية تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط أحمال الفريق في إطار برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الخاص بكل منهم للتعافي من الإصابات.

غياب هشام محمد:

غاب هشام محمد لاعب الأهلي عن المشاركة في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة ، وجاء غياب اللاعب في ظل شكواه من نزلة معوية حادة تعرض لها مؤخرًا وأجبرته على مغادرة معسكر الفريق قبل ساعات من مواجهة إنبي أمس والتي فاز بها الفريق بهدفين لهدف.

صالح جمعة ينتظم في الجماعي:

انتظم صالح جمعة لاعب الأهلي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم وعاد اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي غاب عنها خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من إجهاد عضلي وبعد أن أدى تدريبات تأهيل وعلاج طبيعي بشكل مكثف.