إتحاد الكرة للأهلي : اللعب في الكلية الحربية = الحرمان من الجماهير

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جدة - عمرو شويل عرض اتحاد الكرة، على النادى الأهلى إقامة مبارياته فى الدورى على استاد الكلية الحربية عندما يتم غلق استاد السلام بسبب الإصلاحات اللازمة له قبل بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر في يونيو المقبل.
وتضمن العرض أنه فى حالة موافقة الأهلى على إقامة مبارياته بالكلية الحربية فإنها ستقام بدون حضور جماهيرى.. بينما رفض اتحاد الكرة إقامة مباريات الأهلى على استاد بتروسبورت حيث يستضيف الملعب 4 فرق فى الدورى هذا الموسم هى الزمالك وانبى ودجلة والمقاولون.
ويناقش اتحاد الكرة مع الأهلى اليوم الملعب البديل للأحمر فى الدورى، بعدما تم نقل مباريات الإسماعيلى لجهاز الرياضة العسكرى، والمصرى إلى السويس بدلا من الاسماعيلية.
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