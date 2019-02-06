شكرا لقرائتكم محمد صلاح يتعرض للعنصرية من جماهير وست هام.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لهتافات عنصرية من جانب مشجعي وست هام يونايتد على هامش المباراة التي جمعت بين الفريقين أول أمس الاثنين بملعب "لندن" الاولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1\1.

ونشر أحد مشجعى وست هام الإنجليزي مقطع فيديو يظهر فيه أن أحد مشجعي الفريق اللندنى قام بالإساءة للنجم المصري محمد صلاح بسبب إعتناقه للدين الاسلامي، في الوقت الذي لم يتم فيه الكشف عن هوية المشجع الذي قام بالإساءة لهداف الدوري الإنجليزي.

وتحدثت الصحافة الإنجليزية عن الواقعة وقالت تقارير: "يبدو أن محمد صلاح لم يسمع تلك الإساءات عند قيامه بتنفيذ ركلة ركنية خلال مشاركته في المباراة، ولا يتضح أيضاً إذا كان طاقم التحكيم سمع تلك الإساءات من عدمه؟".

وتسائلت التقارير الإنجليزية: "هل سيتدخل وست هام والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمعاقبة هذا المشجع المثير للأشمئزاز أم ينجو بتلك الفعلة العنصرية؟".

ومن المتوقع أن تفتح لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي تحقيقًا حول الواقعة ويتم توقيع عقوبات على المشجع العنصرى ونادى وست هام، كما حدث لرحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتى الذى تعرض لهتاف عنصرى من أحد جماهير إيفرتون فى مباراة الفريقين الأخيرة، وتم حرمان المشجع من دخول الملعب مدى الحياة.