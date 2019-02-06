شكرا لقرائتكم سموحةيُرحب بإسناد مباراة بيراميدز لحكام مصريين ويرفض التوانسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

طلب فرج عامر رئيس نادى سموحة حكام مصريين لإدارة مباراة فريقه أمام بيراميدز والمقرر لها الخميس 14 فبراير بملعب الدفاع الجوى .

قال فرج عامر أتمنى أن يتم تعيين طاقم التحكيم من أوروبا فى حال عدم اسناد المباراة لحكام مصريين، رافضا تعيين حكام من جنسية معينا لتطبيق الشفافية و الحيادية قاصدا حكام تونس .

ويعود سموحة للتدريبات اليومية تحت قيادة مديره الفنى عادل عبد الرحمن ويستعيد القوه الضاربة بعوده الثنائى باسم مرسى وعمرو بركات والذى غاب عن لقاء الطلائع الأخير.