شكرا لقرائتكم سموحةيُرحب بإسناد مباراة بيراميدز لحكام مصريين ويرفض التوانسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
طلب فرج عامر رئيس نادى سموحة حكام مصريين لإدارة مباراة فريقه أمام بيراميدز والمقرر لها الخميس 14 فبراير بملعب الدفاع الجوى .
قال فرج عامر أتمنى أن يتم تعيين طاقم التحكيم من أوروبا فى حال عدم اسناد المباراة لحكام مصريين، رافضا تعيين حكام من جنسية معينا لتطبيق الشفافية و الحيادية قاصدا حكام تونس .
ويعود سموحة للتدريبات اليومية تحت قيادة مديره الفنى عادل عبد الرحمن ويستعيد القوه الضاربة بعوده الثنائى باسم مرسى وعمرو بركات والذى غاب عن لقاء الطلائع الأخير.
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