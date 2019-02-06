شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتسجيل بالبطولة العربية للكاراتيه 1 مارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكاراتيه عن الموعد الأخير لتسجيل الدول على تأكيد الاشتراك فى البطولة العربية للأندية، التى تستضيفها القاهرة فى الفترة من 26 حتى 31 مارس المقبل.
وقد منح اتحاد الكاراتيه الدول مهلة حتى 1 مارس لتأكيد الاشتراك بالبطولة على مستوى الرجال والسيدات.
يذكر أن الكاراتيه شارك فى الدورى العالمى بفرنسا، وحقق خلاله 3 ميداليات، مقسمة إلى برونزيتين عن طريق منة شعبان، ومحمد رمضان، وميدالية فضية عن طريق جيانا فاروق.
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