شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الثغر فى الصدارة.. تعرف على ترتيب فرق دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة على قمة ترتيب فرق دورى السوبر، بعد تغلبه على أبناء العم سموحة فى الديربى السكندرى، ليواصل الاتحاد صدارة فرق الدورى برصيد 14 نقطة.

وفى المركز الثانى يتواجد النادى الأهلى الذى يمتلك 12 نقطة، بالتساوى مع الزمالك صاحب المركز الثالث وبفارق المواجهات المباشرة عن الفريق الأبيض، ويتبقى للأهلى مباراة مؤجلة مع مصر للتأمين، نظرا لمشاركته فى البطولة الأفريقية للأندية التى تقام فى الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجارى، وكذلك يتبقى للزمالك مباراة مؤجلة امام الجيش لحين تحديد مكان إقامتها.

وبالنسبة للمركز الرابع فجاء من نصيب الجزيرة، الذى يمتلك 12 نقطة أيضا، وجاء الجيش خامسا برصيد 11 نقطة.

وعلى مستوى المركز السادس فجاء فيه سبورتنج بحصد 11 نقطة، ويليه سبورتنج سابعا، أمام المركز الثامن والأخير فوقع فيه مصر للتأمين.