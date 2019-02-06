شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير يحذر لاعبى الإسماعيلى من انتفاضة المقاصة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى تحذيرا شديد اللهجة للاعبى فريقه بضرورة عدم الاستهانة بفريق مصر المقاصة، الذى يلاقيه فى السابعة مساء غداً الخميس على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وخسر مصر المقاصة مباراتيه الأخيرتين بالدورى أمام قطبى الكرة المصرية، حيث خسر أمام الأهلى بثلاثة أهداف دون رد ثم تلقى هزيمة قاسية من الزمالك برباعية مقابل هدف.

وقال سيدومير للاعبى الإسماعيلى إن الفريق الفيومى سوف يسعى للانتفاضة أمام الدراويش خوفاً من وداع المربع الذهبى، لذا يجب عدم الاستهانة بقدرات لاعبيه لضمان خطف النقاط الثلاث لمواصلة رحلة التخلص من المراكز المتأخرة بعد الفوز فى المباراتين الأخيرتين.

ويحتل المقاصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا وما زال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.