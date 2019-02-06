شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس حرس الحدود بالفيديو..ويدخل معسكر مغلق غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى معسكرا مغلقا غداً الخميس، استعدادا لمواجهة حرس الحدود بعد غد الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وحصل الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي على فيديوهات لفريق الحدود من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل مواجهته.

وكان الأهلي قد حقق فوزا ثمينا على انبي أمس بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بترو سبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث عشر بمسابقة الدوري الممتاز.