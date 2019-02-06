شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية محمد هانى لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن محمد هانى الظهير الأيمن للفريق اشتكى من إجهاد عضلى، خلال مباراة إنبى التى أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر فى بطولة الدورى العام.

وأكد مدير الكرة بالأهلى أن محمد هانى سليم من الناحية الطبية، لكنه اشتكى فقط من إجهاد عضلى، وفضل الجهاز الفنى استبداله للاطمئنان عليه بشكل أكبر، مؤكداً جاهزيته لمواجهة حرس الحدود المقبلة.

وكان الأهلى حقق الفوز على إنبى 2-1، ورفع رصيده إلى 36 نقطة، ويأتى فى المركز الثالث فى ترتيب جدول مسابقة الدورى، ويستعد الأهلى لمباراة حرس الحدود، التى تقام يوم الجمعة المقبل، قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا، فى دورى أبطال أفريقيا.